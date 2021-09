Oussama Khelifi : «J’espère que le gouvernement de Bouden obtiendra la confiance du parlement»

Le commentaire du député de Qalb Tounes au parlement suspendu, Oussama Khelifi, concernant la nomination de Najla Bouden comme nouvelle cheffe du gouvernement par le président de la république Kaïs Saïed est pour le moins insolite.

Alors que le chef de l’État a suspendu l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) depuis plus de deux mois et de façon indéfinie, Khelifi a souhaité, via un statut Facebook, que Bouden «obtienne la confiance du parlement» après la formation de son gouvernement, et ce, «conformément à l’article 89 de la constitution».

Un statut qui fera rire plusieurs Tunisiens, même si son objectif est probablement de sonder l’opinion publique sur une éventuelle (mais improbable) reprise des activités parlementaires, le 1er octobre, comme le souhaiteraient plusieurs députés, à l’instar de Safi Saïd, Yadh Elloumi et Ayachi Zammel.

C. B. Y.