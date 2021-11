Tozeur abrite Skys, un festival de skydiving à la lisière du Sahara tunisien

Tout au long de l’événement Skys, qui s’est déroulé du 27 octobre au 27 novembre 2021, dans le désert de Tozeur, cette région oasienne du sud-ouest tunisien, à la lisière du Sahara, a connu un nouveau rythme de vie alliant adrénaline et haute voltige, les maîtres mots du sport extrême. C’est aussi une nouvelle filière pour le tourisme tunisien.

En effet, Unisky Area en partenariat avec l’Ecole canadienne de parachutisme Voltige, ont su réunir toutes les composantes pour une nouvelle expérience de tourisme alternatif.

Un nouvel axe pour le tourisme tunisien

Cette nouvelle direction de tourisme alternatif a drainé un large public venu vivre une expérience unique en plein cœur du désert du Sahara. Ainsi, près de 500 participants tunisiens ont eu l’opportunité de réaliser leur première expérience de skydiving, un saut riche en émotion, offrant la possibilité de toucher le ciel et de dépasser ses limites en profitant d’un cadre exceptionnel et d’une vue aérienne incommensurable. Un moment que l’ensemble des participants ont qualifié comme étant la meilleure expérience de leur vie et qu’ils aimeraient revivre sans hésitation.

En effet, qu’il s’agisse du climat ou du paysage dont dispose la Tunisie, tous les facteurs sont réunis pour faire du skydiving, une opportunité en or à exploiter pour le secteur du tourisme. D’ailleurs, Skys a contribué à l’augmentation du taux d’occupation des hôtels, à l’ouverture de l’aéroport international de Tozeur-Nefta, mais aussi à booster l’artisanat à travers la promotion des produits locaux au sein du village touristique installé sur place durant toute la période de l’évènement.

Skys, catalyseur de performance, a su faire la parfaite combinaison entre tourisme alternatif, rural et sport extrême. En proposant une activité sportive inédite en Tunisie, à travers le parachute civil mais aussi en s'éloignant des régions habituelles et souvent sur fréquentés. Une initiative encouragée par les professionnels du tourisme et qui génère une demande plus importante de la part des touristes.





Tozeur confirme sa notoriété

L’événement Skys est également un événement international qui a su fédérer plusieurs nationalités puisqu’il a accueilli des touristes, passionnés de sport extrême et habitués du skydiving, venus de France, de Belgique, du Canada et de Dubaï. Ces derniers ont fait part de leur satisfaction de cette première expérience à Tozeur, et particulièrement à Anantara et au camp de Mars, leur offrant des conditions rêvées pour le saut en parachute, contrairement aux régions où ils ont été habitués à sauter jusqu’à présent.

Au-delà du saut en parachute, les participants ont pu profiter de leur séjour pour découvrir d’autres activités possibles à réaliser à Tozeur telles que le quad, de la luge sur les dunes de sable, des balades à dos de chameaux et même la découverte de l’art de nouer son chèche, un large choix d’activités ouvertes à tous et permettant de vivre un séjour incroyable.

Une prochaine expérience prévue pour 2022

Face à la réussite et aux apports pour la région de ce nouveau style de tourisme alternatif et durable, Unisky Area est convaincu qu’une nouvelle édition de Skys fera le bonheur de tous. En effet, lors du démarrage de cette grande expérience, l’ensemble des initiateurs pensaient fédérer les habitués du skydiving autour de cette première expérience en Tunisie, mais ce sont de nouveaux skydivers qui se sont déplacer pour vivre pour la première fois ce moment exceptionnel de liberté et d’apesanteur.

A ce titre et face à cet engouement pour ce nouveau sport, Unisky Areadonne rendez-vous l’année prochaine pour la seconde édition de Skys, dans un endroit encore plus incroyable avec encore plus de surprises, pour faire du skydiving une culture, un état d’esprit et un mode de vie.