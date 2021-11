Tunisie-Reboisement : Bravant la météo capricieuse, des bénévoles ont planté 5.400 arbres à Sejnane (Photos)

Des militants pour la cause écologique du collectif Soli & Green et de l’association Tounes clean Up ont planté, hier dimanche 28 Novembre 2021, dans le cadre d’une action de reboisement, 3.200 arbres à Sejnane.

Les bénévoles ont bravé la pluie, le vent et le froid pour réussir leur action écologique pour la préservation de l’environnement, menée en collaboration avec le Commissariat régional au développement agricole (CRDA), sachant que la semaine dernière (dimanche 22 novembre), ils sont parvenus à planter 9.000 arbres dans cette zone forestière, qui a été ravagée en 2017 par des incendies.













«Avec des conditions météorologiques très difficiles (pluie, grêle et vent) nos super bénévoles ont réussi à planter 5.400 arbres Merci aux locaux de Sejnane et à leurs engagements pour la Nature🌲 Merci à la CRDA de Bizerte, et aux équipes d’organisation💚🙏🏻💚 Merci encore aux 135 bénévoles présents et leur motivation extrême, c’est grâce à vous que ces actions peuvent le jour 🌲» , a commenté fièrement l’équipe Soli&Green et Tounes Clean Up.















Notons que l’action se poursuivra jusqu’au 22 mars 2022.

Y. N.