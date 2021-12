Ajbouni raille Saied : «Le changement de la date de la révolution est une grande réalisation»

La décision du président Kais Saied, annoncée lors du conseil des ministres réuni au palais de Carthage hier jeudi 2 décembre 2021, de changer la date de la célébration de la fête de la révolution du 14 janvier au 17 décembre, continue de susciter des réactions parmi la classe politique qui y voit le signe d’une déconnexion totale du chef de l’Etat des vrais problèmes des Tunisiens.

Dans un post publié hier sur sa page Facebook, Hichem Ajbouni, le dirigeant du Courant démocrate (Attayar), ironise sur la décision présidentielle en ces termes : «Grande réalisation: changer la date de célébration de la fête de la révolution du 14 janvier au 17 décembre créera 4 points de croissance, réduira le déficit budgétaire, améliorera la notation souveraine de la Tunisie, fournira des ressources supplémentaires pour le budget de l’Etat, baissera le taux du chômage et augmentera le pouvoir d’achat des Tunisiens. Nous devons nous en féliciter !»

L’expert comptable exprime ici un sentiment de plus en plus partagé par la classe politique que le président de la république ne semble pas conscient de la situation catastrophique actuelle de la Tunisie, notamment sur les plans économique et social, ni des urgences auxquelles le gouvernement devrait d’atteler en priorité.

I. B.

