Chantage à la sextape : La police de Menzel Jemil interpelle un individu qui a tenté de soustraire 2.000 dinars à son «ami»

Les Unités de la police nationale du district de Menzel Jemil (Bizerte) ont arrêté un individu de 27 ans, dans une affaire de chantage à la sextape visant son «ami» à qui il a tenté de soustraire 2.000 dinars, avant de finir par publier la vidéo…

Selon un communiqué publié, ce vendredi 3 décembre 2021, par la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), le plaignant a affirmé que son «ami» lui a volé son son téléphone portable, qu’il avait oublié sur une table dans un café, où ils s’étaient rendus ensemble.

Ce dernier y a découvert des données personnelles et intimes et a appelé sa victime, le soir même, pour lui demander 2.000 dinars et en menaçant de publier, sur les réseaux sociaux, la vidéo et les photos intimes mettant en scène des ébats avec sa petite amie.

Le plaignant dit avoir refusé de payer cette somme et son «ami» a finalement publié la vidéo dans sa Story sur Facebook, ce qui l’a poussé à alerter la police.

Une enquête a été ouverte et la police a arrêté l’accusé qui, confronté à des preuves, a immédiatement reconnu les faits, indique la DGSN, en ajoutant que le ministère public a ordonné sa mise en détention.

Y. N.