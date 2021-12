Fashion Week 2021 : Archivart invite une vingtaine d’artistes tunisiens à exposer leurs oeuvres

La plateforme digitale dédiée à l’art contemporain Archivart a fait partie de la 12e édition de la Fashion Week qui s’est clôturée hier à Tozeur. Une vingtaine d’artistes tunisiens ont pu exposer leurs œuvres au village culturel de l’Anantara Tozeur.

Après une absence de plus de deux ans, la Fashion Week était de retour du 2 au 5 décembre exceptionnellement à Tozeur, au sud de la Tunisie. Une édition fort attendue de la part des créateurs, des stylistes et des amateurs de la mode.

En plus des habituels défilées, l’événement a prévu plusieurs rencontres et expositions notamment au village culturel de l’Anantara Tozeur où entre-autres la galerie virtuelle spécialisée dans l’art contemporain Archivart a été invitée pour exposer une collection éclectique d’œuvres en petits formats (broches faites à la main, coffrets, objets décoratifs, sweat-shirts et bloc-notes avec dessins d’artistes dessus …).

Ces objets, dont une grande partie a été spécialement conçue pour la Fashion Week, seront en ligne à partir de la deuxième moitié du mois décembre.

Le store a regroupé une vingtaine d’artistes tunisiens confirmés, mais aussi de jeunes talents de différentes expressions artistiques qui font déjà partie de la plateforme Archivart.

Parmi les artistes ayant participé à cette exposition figurent Hela Lamine, Inkman, Aïcha Zarrouk, Mohamed Ben Dhia, Insaf Farhat Kooli …

F.B