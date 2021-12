La Sonede annonce des coupures d’eau dans plusieurs quartiers de Mnihla, à partir de mardi soir

La Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede) a annoncé la perturbation et la coupure de l’alimentation en eau potable, demain mardi 7 décembre 2021, à partir de 22h dans plusieurs quartiers de Mnihla et aux alentours, et ce suite à des travaux prévus dans la région El Bassatine.

La Sonede précise dans un communiqué, publié ce lundi soir, que ces travaux concernent l’installation d’un nouveau réservoir d’une capacité de 5000 m3 , qui sera relié à la conduite principale d’El Bassatine, en précisant que des perturbations et des coupures sont prévues dans les -zones suivantes :

Ennahli, Borj Touil, cité Erriadh, Karmet Azaiez, Borj Youssef, El-Hassiane, El Bokri, Bouhnech, cité Chaker, cité Younes, cité Marouene, la zone supérieure du pont de Bizerte, Ennogra, cité Ettadhamen, cité 18 janvier, cité de la république, cité El Basatine, cité Ennasr (relvant de la délégation d’El Mnihla), les immeubles Echrifiya, cité Ettahrir, Mnihla supérieure, Douar Hicher, ainsi que la zone située à proximité des terrains Essaâfi, Kilani, Âchiche et Sanhaji.

L’approvisionnement en eau potable reprendra progressivement mercredi 8 décembre 2021, à partir de 16 heures, ajoute la Sonede.

Y. N.