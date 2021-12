Trophées Francophones du Cinéma : Hend Sabri remporte le Prix de la meilleure interprétation féminine

Hend Sabri vient de remporter le Prix de la meilleure interprétation féminine pour son rôle dans le film tunisien « Noura rêve » de Hinde Boujemaa, dans le cadre de la 7e édition des Trophées francophones du Cinéma.

Les Trophées francophones du Cinéma se tiennent au mois de décembre de chaque année, il s’agit d’un événement cinématographique francophone ayant lieu à chaque fois dans une ville différente. Après Dakar, Paris, Abidjan, Beyrouth, Yaoundé et Saint-Louis du Sénégal, c’est le Rwanda qui a accueilli cette année l’événement.

Le cinéma tunisien a été fortement présent dans les différentes catégories de cette édition notamment avec les deux films « Noura rêve » de Hinde Boujemaa et « Un fils » de Mehdi Barsaoui. Et c’est finalement Hend Sabri qui a remporté le prix de la meilleure interprétation féminine pour rôle dans « Noura rêve » (2019), un film qui a marqué son retour au cinéma tunisien et qui avait remporté le Tanit d’or de la 30e édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC 2019).

F.B