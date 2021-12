Tunisie : Iseco, un projet pour promouvoir l’entrepreneuriat dans les régions

L’événement de clôture du projet «Initiative pour la stabilisation de l’économie et l’emploi des jeunes» (Iseco) se tiendra mardi 7 décembre 2021 à l’hôtel Taj Sultan à Hammamet. Une occasion pour faire le bilan de ce projet destiné aux régions intérieures de la Tunisie.

L’entrepreneuriat et la jeunesse dans les régions, un sujet qui fait l’objet d’un nombre étonnant d’initiatives, d’évènements et de discours, dont une grande partie s’adresse aux jeunes.

En effet cela touche une diversité croissante de jeunes, qu’ils soient sans diplôme, à l’école primaire ou secondaire, à l’université, dans une grande école d’ingénieur ou impliqués dans le secteur associatif.

C’est dans ce cadre que se tiendra l’événement de clôture du projet «Initiative pour la stabilisation de l’économie et l’emploi des jeunes» (Iseco) et qui sera l’occasion de partager avec ses partenaires les résultats finaux et les réalisations du projet et de mettre en évidence leur impact sur l’écosystème entrepreneurial dans les régions.

Durant sa mise œuvre, le projet Iseco a initié une multitude d’approches à travers l’accompagnement direct aux jeunes promoteurs mais aussi et principalement par le renforcement des capacités et des compétences de l’écosystème entrepreneurial dans les régions de l’intérieur du pays.

Cet événement destiné aux structures partenaires du projet y compris le secteur public, le secteur privé, les organisations professionnelles et la société civile sera supervisé par la GIZ en collaboration avec le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, en présence d’un représentant de l’ambassade d’Allemagne. Il verra la participation active des représentants des structures régionales dans le secteur de l’entrepreneuriat ainsi que les institutions financières nationales.

L’événement est organisé dans le cadre du projet Iseco qui est mandaté par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du développement (BMZ) dans le cadre de l’Initiative spéciale Mena et mis en œuvre par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH en Tunisie en collaboration avec le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie.