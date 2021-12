Tunisie : L’observatoire Raqabah poursuit en justice tous les chefs de gouvernement post-révolution

L’observatoire Raqabah a annoncé avoir porté plainte contre tous les chefs de gouvernement tunisiens qui se sont succédé après la révolution de 2011, à l’exception de l’actuelle, pour «utilisation illicite des ressources de l’État». Le juge d’instruction au Pôle économique et financier a commencé, hier, lundi 6 décembre 2021, l’examen du dossier, selon l’observatoire.

L’organisation présidée par Imed Daïmi a assuré, via son communiqué, avoir fourni des documents officiels et des preuves concernant des sommes d’argent ayant été décaissées illégalement en faveur de plusieurs organisations nationales, telles que l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica) et l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (Utap), et ce, suite à des décisions prises, selon l’observatoire, par les chefs de gouvernement en question.

Rappelons que les chefs de gouvernement de la période succédant à la révolution sont : feu Béji Caïd Essebsi, Hamadi Jebali, Ali Larayedh, Mehdi Jomâa, Habib Essid, Youssef Chahed, Elyes Fakhfakh et Hichem Mechichi.

Raqabah a également exprimé l’espoir que le gouvernement actuel, présidé par Najla Bouden, ne succombe pas à son tour aux pressions pour forcer la prise de décisions similaires.

C. B. Y.