«Justice pour Wissem» : Rassemblement à Kébili pour demander la vérité sur le décès du Tunisien à Ponte Galeria en Italie

Un rassemblement a été organisé ce mardi 7 décembre 2021 à Kébili, pour demander la vérité sur le décès de Wissem Abdellatif (26 ans), le 28 novembre dernier en Italie. Le Tunisien qui était placé au Centre de rétention pour les migrants Ponte Galeria, dans la banlieue de Rome, et mort dans un hôpital de la capitale italienne, où il avait été transféré «pour des troubles psychiatriques présumés».

Selon les premiers éléments rapportés par le député vivant en Italie, Majdi Karbai, citant une organisation pour les droits des migrants , Wissem a été retrouvé mort le 28 novembre sur un lit de contention, auquel il avait été attaché pour les bras et par les jambes, et ce pendant des jours, a-t-il dit en rappelant que les autorités avaient dans un premier temps évoqué une mort naturelle…

A ce jour, une enquête a été ouverte, d’autant que des députés, des associations et des partis politiques italiens sont entrés en ligne et ont appelé à révéler la vérité sur les circonstances du décès du jeune tunisien, arrivé illégalement en Italie en octobre dernier.

Majdi Karabai a précisé que des avocats ont été chargés par différentes parties pour que justice soit faite, en affirmant que selon les témoignages d’autres tunisiens placés dans ledit Centre de Rome, Wissem avait été violenté par les gardes, mais le rapport du médecin légiste n’a pas encore été révélé, a-t-il ajouté.









La même source a également affirmé, hier, dans un post publié sur sa page Facebook, que des Tunisiens, éventuels témoins et qui se trouvaient, au moment des faits, au centre Ponte Galeria, ont quant à eux, été expulsés en Tunisie. Le député leur a par ailleurs adressé un message, en leur demandant de prendre contact avec lui, pour aider à l’avancement de l’enquête.

Ce mardi, des proches et des amis de Wissem, ont organisé, pour leur part, un rassemblement à Kébili, ville natale du défunt, appelant à révéler la vérité sur le décès suspect et en demandant au président de la république d’intervenir dans cette affaire.

« Verità e Giustizia per Wissem » (Vérité et justice pour Wissem), lit-on dans une des banderoles, des manifestants qui souhaitent que l’affaire ne soient pas étouffée et que justice soit faite….

Y. N.