Infogérance ou gestion interne du support : que faire ?

‎‎La gestion complète d’un système informatique au niveau d’une entreprise ne s’improvise pas du jour au lendemain, et demande une connaissance approfondie du sujet. Qu’il s’agisse de données confidentielles ou tout simplement du bon fonctionnement d’un logiciel, ou encore de sécurité réseau, il est parfois utile d’avoir recours à un professionnel, mais est-ce toujours nécessaire ?

Par Meriem Majdoub

Qu’est-ce que l’infogérance ?

L’infogérance, c’est un peu confier le bébé à quelqu’un de confiance. Votre entreprise possède des données sensibles et confidentielles qui doivent être préservées et protégées efficacement. Pour ce faire, vous pouvez avoir recours à un prestataire externe. C’est ce qu’on appelle l’infogérance. Le prestataire se portera alors garant de la sécurité de ces dernières et s’assurera que la gestion de votre système informatique est harmonisée et sûre.

Recommandée, cette méthode permet avant tout de minimiser les frais financiers ainsi que les ressources humaines nécessaires à la gestion du système informatique. Autre avantage, les prestataires en infogérance sont le plus souvent des experts informatiques, et possèdent donc un savoir-faire difficilement égalable en interne.

Infogérance vs. gestion interne du support

Si les deux solutions ont leurs avantages et leurs inconvénients, elles sont surtout différentes et répondent à des besoins particuliers liés à votre entreprise, et surtout à la taille de celle-ci.

Là où la gestion interne vous permet de garder la main sur la plupart des mouvements du réseau et du système en général, l’infogérance propose de vous alléger la tâche. En effet, puisqu’un prestataire se charge de tout, c’est du temps en moins consacré par vous ou vos salariés. Retenons également l’argument financier de l’infogérance ainsi que l’expertise de ce dernier. Même si vos équipes sont formées efficacement, les techniques de travail d’un spécialiste sont souvent plus précises.

Cependant, peut-être n’est-il pas forcément judicieux de faire appel à un prestataire si la taille de votre entreprise vous permet de gérer le support en interne. En effet, une petite entreprise n’a pas les mêmes besoins qu’une multinationale.

L’importance des outils pour une bonne gestion

Si vous êtes partisan de la gestion en interne, votre première étape devrait ainsi s’orienter vers l’acquisition d’un des 5 meilleurs logiciels de support technique et systèmes de tickets gratuits . À ce titre, vous pourriez ainsi avoir recours à des logiciels de gestions tels que Web Help Desk ou encore Mojo Help Desk.

Web Help Desk se propose d’attribuer de façon dynamique, de suivre, mais également de réaliser des tickets de support. Il gère aussi les demandes de service client et offre une interface graphique intéressante et intuitive. Le logiciel est un shareware et est disponible sur Windows , tout en s’intégrant à toutes les plateformes.

Mojo Help Desk, quant à lui, se veut un peu plus professionnel, et est aujourd’hui leader en la matière. Concurrent direct de Web Help Desk, il permet de centraliser les demandes de soutien de manière claire et de créer des priorités, des tags et d’autres labels afin de maintenir le système organisé à votre manière.

L’infogérance possède ses avantages, mais n’est pas adaptée à toutes les entreprises. La gestion en interne peut donc être une bonne solution pour les entreprises souhaitant garder la main sur les demandes de support. Pour ce faire, les outils sont nombreux. Choisir celui qui sera le plus adapté à vos besoins s’avère indispensable.