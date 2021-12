Agression à l’arme blanche dans un commerce à Bizerte : Deux repris de justice arrêtés

La police de Bizerte a arrêté deux individus qui ont violemment agressé à l’arme blanche un homme à l’intérieur d’un commerce. Un troisième suspect est recherché.

La vidéo choquante de l’agression a circulé, hier, sur les réseaux sociaux et l’on y voit des individus faire notamment usage de couperet, de couteaux et d’une épée contre un homme, à l’intérieur d’un commerce de la place. Même lorsque ce dernier était à terre , inerte sans pouvoir se défendre, les agresseurs ont continué à le frapper et se sont acharnés sur lui…

Selon le Syndicat de police l’enquête a permis l’identification rapide des agresseurs, dont deux repris de justice, qui ont été arrêtés, alors que le 3e est en fuite et fait l’objet d’un mandat de recherche.

Quant à l’homme qui a été agressé, il a été grièvement blessé et admis à l’hôpital régional.

Y. N.