Opéra de Tunis : Les JTC 2021 rendent hommage à Samiha Ayoub et Ahmed Bedir

L’Egypte est l’invité d’honneur de la 22e édition des Journées théâtrales de Carthage (JTC 2021) qui se clôture demain soir. A cette occasion, une soirée en hommage aux deux comédiens égyptiens Samiha Ayoub et Ahmed Bédir a eu lieu hier soir à la Salle de l’Opéra de Tunis.

Dans le cadre de la célébration de l’année culturelle tuniso-égyptienne, le comité directeur des JTC, présidé par la comédienne Nissaf ben Hafsia, a choisi l’Egypte comme invité d’honneur de cette édition qui marque le retour du festival après deux ans d’absence suite à la propagation du Coronavirus (Covid-19).

Plusieurs pièces de théâtre égyptiennes ont été sélectionnées dans la compétition officielle et dans les sections parallèles, et plusieurs hommages à des artistes égyptiens ont été organisés tout au long de cette semaine. Le dernier a eu lieu hier soir à la prestigieuse salle de l’Opéra à la Cité de la Culture où la ministre des Affaires culturelles Hayet Guettat Guermazi a rendu hommage à deux grandes figures du théâtre égyptien et arabe : Samiha Ayoub et Ahmed Bedir.

La soirée a été clôturée par un spectacle musical tuniso-égyptien assuré d’abord par les deux chanteurs égyptiens Yasser Seliman et Imen Abdelghani puis par le grand chanteur tunisien Lotfi Bouchnak.

F.B