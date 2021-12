Présidence-Tunisie : Législatives anticipées le 17 décembre 2022

Le président de la République, Kaïs Saïed a prononcé un discours, dans la soirée de ce lundi 13 décembre 2021, pour présenter les différentes mesures pour la prochaine étape, annonçant notamment la tenue de législatives anticipées le 17 décembre 2022, sur la base d’une nouvelle loi électorale.

Le chef de l’État, qui a annoncé le maintien du gel les activités de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), jusqu’à l’organisation des prochaines élections législatives, a affirme qu’une série de consultations populaires seront menées via une plateforme en ligne, et ce, à partir du 1er janvier jusqu’au 20 mars 2022, alors que des consultations directes seront quant à elles, menées en parallèle, dans toutes les régions.

Kaïs Saïed a par ailleurs affirmé qu’une Commission sera chargée de réunir les propositions résultant desdites consultations, et qui devra présenter les résultats en juin 2022, sachant qu’un référendum sera organisé, le 25 juillet 2022, en ce qui concerne le projet de révision de la Constitution ainsi que pour la présentation d’autres projets de loi, notamment la loi électorale. Cela permettra selon le président d’organiser des législatives anticipées, le 17 décembre 2022.

Parmi les projets présentés ce soir par Saïed au peuple, il y a également la préparation et la publication d’un décret-loi, concernant le projet de la loi de réconciliation judiciaire économique, et ce, sur la base du projet qu’il a lui même évoqué en 2012, qui consiste à ce que chaque personne accusée de détournements de fonds, soit obligée de financer des projets d’intérêt commun dans une zone du pays, a-t-il expliqué, en affirmant que tous ceux coupables d’atteinte à l’État, devront être traduits devant la justice, rappelant que celle-ci devra jouer son rôle en toute indépendance.

«La justice est libre et indépendante on ne parlera plus jamais de justice d’untel où untel… Le pouvoir judiciaire doit jouer son rôle historique… Ces étapes seront toutes respectées pour que l’on puisse réussir à atteindre notre objectif et aspirer à une meilleure vie en Tunisie… nous œuvrons pour y parvenir … Cher peuple, j’assume cette responsabilité devant Dieu et devant vous», a-t-il notamment lancé.

«Nous voulons libérer notre peuple et notre pays…. Nous ferons face à toutes les tentatives de semer le chaos… Nous souhaitons vivre dans un pays libre, où les citoyens vivent librement…dans un état de droit, une nation où prônent la justice et la paix …Puisse Dieu protéger notre pays et ses citoyens », a conclu le président Saïed.

