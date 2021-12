Le projet «Promoting Female Talent» (Tunisie) remporte l‘Equals in Tech Award

Photo de groupe des lauréats du concours Equals in Tech Award.

Le projet de la GIZ Tunisie, «Promoting Female Talent», a remporté pour la première fois dans l’histoire de la Tunisie le prestigieux ‘Equals in Tech Award’ dans la catégorie ‘Leadership des PME technologiques’.

C’est parmi 155 candidatures, de 50 pays différents, que «Promoting Female Talent» a été récompensé le 9 décembre 2021. Le prix Equals in Tech est une façon de reconnaître le travail inspirant réalisé par des initiatives dans le monde entier, visant à réduire la fracture numérique entre les genres. Le prix est décerné conjointement par différentes organisations telles que UN Women, le Centre du commerce international ou la GSMA. Cette année, «Promoting Female Talent» de Tunisie a reçu cette reconnaissance mondiale.

«Promoting Female Talent» a déjà eu lieu avec succès trois années de suite. Chaque année, 40 étudiantes des universités tunisiennes renommées à fort potentiel, dans les filières STIM (Sciences, technologies, ingénierie et mathématiques) et Management, sont soigneusement sélectionnées pour suivre, en parallèle de leurs études universitaire, un programme de développement de carrière de pointe tout au long de l’année.

C’est à travers «Promoting Female Talent», que les talents renforcent leurs compétences interpersonnelles et sociales grâce à différents ateliers de développement personnel, et cela pour leurs donner les clés dès leur début de carrière.

Une particularité de ce programme est la participation d’entreprises actives au niveau mondial. Les participantes sont immergées pendant un an dans ces entreprises, acquièrent de l’expérience pratique et construisent très tôt leur réseau professionnel.

Les immersions en entreprise, ont permis aux jeunes femmes, de découvrir les richesses et différentes opportunités possible de leur future carrière, dans les entreprises technologiques.

Quant aux entreprises partenaires, elles ont un accès privilégier à ce vivier de jeunes femmes motivées à haut potentiel, et bien préparé pour leur carrière dans le domaine de la tech.

Ce programme a déjà mis en lumière plusieurs talents qui occupent maintenant des postes dans d’importantes entreprises technologique en Tunisie et ailleurs, ou qui ont choisi de poursuivre leurs études de recherches scientifiques à l’internationale, comme par exemple des chercheuses en robotique au Canada ou encore en intelligence artificielle au Japon.

Ce prix « Equals in Tech » montre le potentiel des femmes tunisiennes dans les domaines des sciences et de la technologie, et montre que la Tunisie est une référence dans ces domaines mais pas seulement.

Ce projet est mis en œuvre par la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, conjointement à travers le projet «Promotion de l’emploi de jeunes femmes par la gestion de la diversité de genre de l’entreprise dans la région Mena» et le programme de transformation digitale avec le soutien de l’Initiative spéciale Formation et emploi – «Invest for Jobs», mandatés par le Ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ) en partenariat avec le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique à travers les Centres de Carrière et de Certification des Compétences (4C) et Smart Tunisia.