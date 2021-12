A propos du fugitif italien en cavale depuis 11 ans, arrêté en Tunisie (Vidéo)

Le narcotrafiquant italien Gaetano Guarino (57 ans) condamné en Italie à 25 ans de prison pour trafic international de drogue et blanchiment d’argent , et qui était en fuite depuis 11 ans, a été arrêté en Tunisie.

Son arrestation a été effectuée lors d’une opération menée conjointement par la police tunisienne et les unités de recherche et d’investigation de la police de Naples précisent les médias italiens, ce mercredi 22 décembre 2021, en ajoutant que Gaetano Guarino figure dans la liste des 100 fugitifs les plus dangereux de son pays, et qu’il a été repéré grâce à ses activités sur les réseaux sociaux, notamment via un faux profil Facebook qu’il a récemment utilisé.

Selon la même source, de dernier opérait détaché des organisations de type mafieux, mais était à la tête d’un réseau criminel opérant dans différents pays, impliqué dans l’importation de drogue de l’étranger vers l’Italie.

Le réseau faisait du trafic de drogue, de l’héroïne, en particulier, qu’il acheminait de la Turquie à la province de Naples, en passant par la Grèce.

En avril dernier, le procureur général près la cour d’appel de Naples a condamné Gaetano Guarino à une peine de 25 ans de prison pour trafic international de drogue et blanchiment d’argent.

Il a été placé en détention en Tunisie, en attendant son extradition vers l’Italie, où il devra purger sa peine.

Y. N.