Tunisie-Covid : Dr Rafik Boujdaria s’exprime sur la vaccination des enfants de 5 à 12 ans

Dr Rafik Boujdaria.

Tout en appelant à «la réduction de l’évasion vaccinale» chez les adultes de 40 ans et plus, Dr Rafik Boujdaria s’est exprimé sur la vaccination contre le coronavirus des enfants âgés de 5 à 12 ans, en Tunisie.

«La vaccination anti Covid des enfants de 5 à 12 ans ne doit pas être d’actualité dans un pays où un million d’adultes de plus de 40 ans ne sont pas encore vaccinés», a-t-il écrit dans un post publié hier, lundi 27 décembre 2021, sur sa page Facebook, en ajoutant qu’aucun intérêt direct chez les enfants n’a été prouvé, pour le moment.

Dr Boujdaria estime que cela tient aussi pour les 12-18 ans, en dehors de trois situations suivantes :

Ceux qui ont une immunodépression Ceux qui vivent avec un immunodéprimé. Ceux qui ont une maladie chronique.

«La vaccination anti Covid est au centre de notre dispositif, elle réduit l’hospitalisation et la mortalité par Covid chez les adultes. Les mesures barrières doivent êtres rétablies par la loi, ainsi que la réduction de l’évasion vaccinale chez les adultes 40 et plus», a conclu Dr Rafik Boujdaria.

Rappelons, à ce propos, que le directeur de l’Institut Pasteur de Tunis et président du comité de vaccination anti-Covid, Hechmi Louzi a rappelé, pour sa part, que la campagne de vaccination concerne principalement les 40 ans et plus, qu’il a appelé à se faire vacciner.

Il a ajouté, hier, concernant la vaccination des 5-12 ans, que le Comité scientifique et de vaccination ont donné un accord de principe, en particulier, pour les enfants souffrant de maladies chroniques mais que cela est n’est pas encore d’actualité en Tunisie.

