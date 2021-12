Tunisie : les enseignants manifestent contre le non-paiement de leurs salaires

Les enseignants du secondaire vont manifester aujourd’hui, mardi 28 décembre 2021, devant le siège du ministère de l’Education, à Bab Benat, à Tunis, pour protester contre le retard dans le paiement de leur salaire du mois courant.

C’est la première fois dans l’histoire de la profession qu’un tel retard est observé, qui plus est, en pleine période de célébration des fêtes de fin d’année.

Habituellement, le versement des salaires ne dépassait pas le 25 du mois et les informations qui circulent depuis un certain temps sur les difficultés financières de l’Etat ne sont guère rassutantes et font craindre la poursuite de ces retards difficiles à gérer par les salariés qui ont divers engagements à honorer.