Abdessatar Messaoudi : «Hafedh Caïed Essebsi m’a fait part de ses doutes sur les causes de la mort de son père»

Abdessatar Messaoudi, avocat de l’ancien président de la république, feu Béji Caïd Essebsi (BCE), est revenu, ce mercredi 29 décembre 2021, sur l’enquête judiciaire récemment ouverte sur les causes du décès de ce dernier.

S’exprimant sur Radio Med, l’avocat a fait savoir que le fils du défunt, Hafedh Caïed Essebsi, lui avait fait part, à l’époque, de ses doutes sur les causes du décès, ajoutant que sa peur de Youssef Chahed, qui occupait le poste de chef de gouvernement et avec lequel il était en très mauvais termes, l’avait empêché de porter plainte.

M. Messaoudi a, par ailleurs, indiqué que le rapport médical du président Essebsi n’était pas sorti de l’hôpital militaire, s’interrogeant sur son sort, notamment du fait que les membres de la famille du défunt avaient fourni des données et des preuves importantes, selon lui, sur les soupçons d’empoisonnement de l’ancien chef de l’Etat, dont l’état de santé s’était «soudainement détérioré».

Et d’ajouter qu’il s’agit d’une bataille politique et juridique, que l’enquête sur ce dossier révélera des faits, et que des parties proches de Caïd Essebsi seront couvertes par celle-ci dans les prochains jours.

L’avocat a également affirmé que le ministère public a officiellement demandé à l’hôpital militaire de lui faire parvenir le dossier médical final et le rapport de décès de BCE.

C. B. Y.