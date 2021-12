Tunisie Telecom rompt avec la morosité et propose une ode à l’optimisme

Comme un pied de nez à l’actualité quelque peu morose de la Tunisie en cette fin d’année 2021, Tunisie Telecom a voulu, à travers sa nouvelle campagne publicitaire institutionnelle, adresser à ses clients et à tous les Tunisiens un message d’espoir pour que la nouvelle année 2022 qui pointe à l’horizon soit accueillie dans les meilleures dispositions d’esprit et avec une note d’optimisme partagé.

L’année qui touche à sa fin a en effet été assez difficile pour tout le monde, citoyens et entreprises, avec son lot de contrariétés et d’obstacles à surmonter, dont les conséquences de la pandémie de Covid-19 qui beaucoup marqué les esprits par les restrictions de toutes sortes qu’elle a imposées à l’humanité dans son ensemble.

Fidèle en cela à sa vocation d’entreprise nationale profondément ancrée dans l’histoire du pays, partageant son destin, incarnant ses ambitions et impliquée dans la construction de son avenir, Tunisie Telecom a refusé de sacrifier au pessimisme ambiant et opter pour une vision plus volontariste, ambitieuse et optimiste, qu’elle a voulu traduire dans son management interne comme dans ses relations avec ses clients.

Cet optimisme, que traduit la dernière campagne institutionnelle de Tunisie Telecom diffusée depuis quelques jours à travers les médias nationaux, mise sur le sens du collectif des Tunisiens, leur propension à regarder ensemble vers le même but, à joindre leurs énergies et à conjuguer leurs efforts pour traverser les moments difficiles et triompher des contrariétés quelles qu’elles soient, car, malgré les divergences qui pourraient parfois les opposer et les obstacles auxquels ils peuvent êtres confrontés, comme c’est le cas en ce moment, ils savent se ressaisir au bon moment, se relever et s’associer pour dissiper les doutes et les incertitudes et dessiner ensemble un avenir meilleur pour eux et pour leurs enfants. Ils l’ont prouvé à plusieurs reprises par le passé et ils sont capables de le prouver encore une fois : ce n’est pas la volonté qui leur manquera aujourd’hui pour traverser les moments difficiles, trouver des solutions à leurs problèmes et repartir de bon pied.

La dernière campagne institutionnelle de Tunisie Telecom est une contribution de l’opérateur historique à cet effort de redressement national, en diffusant cette énergie positive dont un peuple a besoin pour dissiper les doutes et retrouver la certitude de l’action, qui demeure le seul moyen d’éclairer le présent et de baliser la voie de l’avenir.

La campagne s’articule autour d’un film publicitaire qui combine savamment d’anciens airs musicaux ayant une tonalité particulière dans la mémoire collective des Tunisiens et des séquences filmiques invoquant cette inexorable marche vers l’avenir qu’incarne l’enfance et la jeunesse d’un peuple vigoureux, le tout porté par un rythme énergique, joyeux et invitant à l’espoir.

L’avenir, pour Tunisie Telecom, est, bien entendu, porté par le développement et le partage des nouvelles technologies de l’information, dont l’entreprise a été tout au long de son histoire le précurseur et le principal développeur en Tunisie, de l’ère analogique à celle du digital.

L’avenir, c’est également le savoir, l’art et la culture qui sont autant de vecteurs d’innovation perpétuelle pours les jeunes générations et un moyen d’épanouissement pour leur imaginaire foisonnant.

Le spot fait enfin la part belle au voyage dans le temps et met en avant le contraste des époques que Tunisie Telecom a su si bien relier, comme dans une chaîne ininterrompue de mutations et de sauts dans l’avenir, et ce grâce à l’infrastructure qu’elle a réussi à construire, à développer et à moderniser sur plusieurs générations de bâtisseurs.

La saga du constructeur, prise comme une métaphore symbolisant la révolution permanente d’un pays et d’un peuple épris de progrès, est en elle-même le meilleur exemple pour qui croit que seul le travail, l’effort, l’ambition, la volonté et l’énergie collective balisent la voie d’un meilleur avenir pour tous.

Si on devait résumer le sens profond du spot de Tunisie Telecom, ce serait celui-ci : «LE MEILLEUR RESTE A VENIR…»

Quelle meilleure façon pour souhaiter une très bonne année 2022 !

