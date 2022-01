Tunis : Une arme à feu saisie chez un couple arrêté pour pour trafic de cocaïne, vols et violences

Une enquête menée, par la police judiciaire de Sijoumi, dans le cadre de la lutte nationale contre le trafic de drogue a permis l’arrestation d’une femme et d’un repris de justice, faisant l’objet de plusieurs mandats de recherche. Des armes blanches, une arme à feu et de la cocaïne ont été saisies lors d’une descente effectuée au domicile des suspects à Sidi Hassine (Tunis).

Selon un communiqué publié ce samedi 1er janvier 2022 par le Syndicat de la police nationale, l’arme à feu appartient à la suspecte qui habite à Mellassine et qui avait déjà été arrêtée pour vol et violences aggravées, sachant que son petit-ami est, quant à lui, en fuite et qu’il est recherché pour des délits de droit commun.

Une descente policière a été effectuée en coordination avec le parquet du tribunal de Tunis 2 et les agents ont notamment saisi de la cocaïne, une balance électronique, des armes blanches, un pistolet, des effets volés lors de braquages commis par le couple, ainsi qu’une somme d’argent, dont le montant n’a pas été précisé.

Le ministère public a ordonne leur mise en détention et la poursuite de l’enquête.

Y. N.