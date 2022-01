Abir Moussi : «Les tee-shirts et les casquettes du PDL sont prêts pour les législatives du 17 décembre 2022»

Tweet Share Messenger

La cheffe du Parti destourien libre (PDL), Abir Moussi, a estimé que le bilan de la cheffe de gouvernement Najla Bouden, en poste depuis près de trois mois, est catastrophique, en affirmant que son parti est prêt pour remporter les législatives anticipées du 17 décembre 2022.

Dans une déclaration à Mosaïque, en marge de sa rencontre avec les dirigeants de son parti des gouvernorats de Sousse, Monastir et Mahdia, dans un hôtel de Sousse, Moussi a indiqué que la cheffe du gouvernement écrira son nom en bas des livres d’histoire car elle est la première femme à atteindre ce poste et à permettre la présence en Tunisie de repaires terroristes et la poursuite de l’extrémisme et de l’obscurantisme, selon ses termes, par allusion, notamment, à l’Union internationale des oulémas musulmans (UIOM), classée organisation terroriste par plusieurs pays et dont les bureaux et les activités en Tunisie se poursuivent.

Abir Moussi a ajouté : «La cheffe de gouvernement a laissé menacer l’État civil tunisien d’une manière qui n’est cachée à personne, et elle n’a prêté aucune attention au sit-in des bourguibiens destouriens», exigeant la fermeture des bureaux à Tunis de cette organisation fondée par l’imam jihadiste Youssef Al-Qaradawi et financée par le Qatar. Ce manque de réaction de la cheffe de gouvernement face à cette menace «restera une tache sur son front», a insisté Mme Moussi.

La loi de finances 2022 est un simple document comptable

Evoquant ensuite la loi de finances pour l’année 2022, adoptée à pas de charge et sans débat d’aucune sorte, Abir Moussi a qu’il s’agit d’«un document comptable préparé dans une chambre noire et qui n’est pas à la hauteur des aspirations des Tunisiens et des Tunisiennes, ni ne se hisse au rang d’une véritable loi de finances», selon ses termes. «Cette loi de finances vient achever une ère de déficit, d’échec et de la mauvaise gestion de l’Etat», a-t-elle martelé.

Interrogée sur les élections législatives anticipées prévues pour le 17 décembre 2022, Mme Moussi a indiqué que son parti s’y est bien préparé. «Les tee-shirts et les casquettes sont prêts», a-t-elle lancé sur un ton de défi sachant que les sondages d’opinion donnent son parti gagnant des législatives loin devant tous les autres partis.

I. B.

Articles lié :