Affaire Bhiri : Dilou et Akremi agressent des agents de sécurité à Menzel Jemil

Samir Dilou devant le poste de la Garde nationale à Menzel Jemil.

Le Syndicat général de la Garde nationale a condamné, dans un communiqué publié dimanche 2 janvier 2022 sur sa page Facebook, ce qu’il a qualifié d’«agression flagrante» contre des agents du poste de la Garde nationale à Menzel Jemil, gouvernorat de Bizerte, par les avocats de Noureddine Bhiri, en résidence surveillée depuis 3 jours.

Parmi lesdits avocats, on citera l’épouse du prévenu, Saïda Akremi et le dirigeant démissionnaire d’Ennahdha, Samir Dilou.

Le syndicat a également appelé tous les acteurs politiques à ne pas associer le corps de la Garde nationale en particulier et l’institution sécuritaire en général à leurs conflits politiques.

Le syndicat a, par ailleurs, demandé dans son communiqué de «ne pas entraîner les agents de la sécurité dans les querelles dont ils se passeraient bien et qui pourraient les éloigner de leur rôle principal qui est de protéger la Tunisie de toutes les formes de crimes organisés et de lutter contre le terrorisme et tout ce qui affecte la sécurité intérieure».

Le syndicat a publié sur sa page une vidéo de l’incident déploré où l’on voit des membres du comité de défense de Noureddine Bhiri s’en prendre aux agents à l’intérieur même du poste de la Garde nationale pour exiger de savoir où se trouve le prévenu, lequel, selon le bâtonnier Brahim Bouderbala, qui l’a rencontré il y a deux jours, serait maintenu en résidence surveillée dans une maison quelque part dans les environs de Bizerte.

I. B.