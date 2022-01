Douz : Un membre du groupe terroriste Ansar Charia attaque une patrouille sécuritaire et blesse, au couteau, un policier

La police a arrêté ce mardi 4 décembre 2022, un salafiste, instituteur de son état, qui a agressé une patrouille sécuritaire, à Douz (Kébili) et blessé au couteau un policier. Le suspect a avoué son appartenance au groupe terroriste Ansar Charia (dissout en 2015), et affirme que celui-ci, planifie des attaques contres des personnalités et des responsables, citant notamment le chef de l’État.

C’est ce qu’a indiqué le substitut du procureur de la République et porte-parole du tribunal de première instance de Kébili, Khalil Ben Fraj, dans une déclaration à l’agence Tap, en précisant qu’un policier a été blessé dans cette attaque à Bir Soltane (Douz), mais que l’assaillant a été rapidement maîtrisé et arrêté par les autres agents.

Transféré au siège de l’unité d’enquête et d’investigation à Douz, l’agresseur, originaire du gouvernorat de Médenine, a avoué son appartenance au groupe terroriste Ansar Charia (dissout en 2015 par la justice), en affirmant avoir «répondu à des ordres» et en précisant que l’organisation à laquelle il appartient planifie de viser des personnalités et des responsables, à l’instar du président de la république, ajoute la même source.

