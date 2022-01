Tunisie : Ghannouchi, Chahed, Zbidi et Riahi devant la justice pour infractions électorales

Rached Ghannouchi et Youssef Chahed, en 2018.

Le président du parti Ennahdha, Rached Ghannouchi, celui de Tahya Tounes, Youssef Chahed, l’ancien ministre de la Défense nationale, Abdelkarim Zbidi, ainsi que l’ancien secrétaire général de Nidaa Tounes, Slim Riahi, comparaîtront en ce mois de janvier 2022, devant la justice pour faire face à de sérieux soupçons d’infractions électorales lors des élections de 219.

Le Tribunal de première instance de Tunis a, en effet, fixé une audience pour examiner des plaintes déposées à leur encontre pour des infractions électorales constatées par la Cour des comptes.

Les infractions concernent la publicité politique, les dépenses des campagnes électorales et leurs sources de financement.

Cela concerne, d’après Mosaïque FM, une chaîne de télévision qui a continué la publicité politique, en faveur d’un candidat à la présidentielle, pendant le silence électoral, et d’autres médias qui ont présenté les résultats des sondages relatifs à l’élection présidentielle anticipée pendant la campagne électorale.

Cette audience ne devrait donc pas concerner les affaires de lobbying dans lesquelles sont impliqués Ennahdha, Nabil Karoui, président de Qalb Tounes, et Olfa Tarrès, présidente de 3ich Tounsi.

Rappelons que Youssef Chahed et Abdelkarim Zbidi avaient participé à l’élection présidentielle et que tous les deux ont été éliminés au premier tour malgré le gros travail médiatique déployé pour eux. Rached Ghannouchi avait, pour sa part, participé aux élections législatives, et a, logiquement, gagné sa place au parlement. Quant à Slim Riahi, il a participé aux deux élections et a récolté un échec cuisant.

C. B. Y.