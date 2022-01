Tunisie : Vers un plébiscite napoléonien en version 2.0

Avec la consultation électronique populaire que se propose d’organiser le président de la république Kaïs Saïed, la dérive plébiscitaire va s’intensifier en Tunisie sous le regard complaisant d’un cartel politico-médiatique se déployant, notamment sur les réseaux sociaux, en une vague de populisme que ne renierait pas les régimes les plus dictatoriaux. Le président tunisien aime comparer sa démarche à celle de Charles de Gaulle instaurant la Ve République en France en 1958, mais c’est au coup de force de l’empereur Napoléon III, un siècle plus tôt, que devrait plutôt se référer le professeur de droit constitutionnel. Explications…

Par Mahjoub Lotfi Belhedi *

En sus des différentes irrégularités politiques et procédurales afférentes á la consultation électronique populaire que se propose d’organiser le président de la république Kaïs Saïed (doute sur la légitimité du cadre politique et sur la légalité du cadre juridique, opacité totale du processus d’implémentation de la plateforme, aucune garantie de protection des données personnelles, etc.) et avec un petit focus sur les expériences comparées similaires, il s’avère que le processus du 25 juillet 2021 n’est qu’une répétition raffinée (en version 2.0) de ce qui c’est passé en France sous le règne de Napoléon III…

L’ironie de l’histoire

Contrairement aux idées reçues, le référendum est «un scrutin au cours duquel les citoyens expriment leur soutien ou leur opposition à une mesure proposée par un gouvernement ou par une initiative populaire», alors que le plébiscite «est le détournement de l’objet d’un référendum en vue de légitimer un homme, un souverain ».

Flashback. Issu d’une famille impériale, Napoléon III est né le 20 avril 1808 à Paris, le troisième fils de Louis Bonaparte (appelé communément Charles Louis-Bonaparte).

A cette époque la France connaissait une forte turbulence politique suite à l’incapacité de la deuxième république á maintenir la stabilité et à assurer le rayonnement du pays, s’accaparant de tous les pouvoirs en 1851 tout en proclamant la dissolution du parlement (l’Assemblée nationale législative), sa chute coïncidait avec la défaite de ses forces armées á Sedan en 1870…

Une troublante filiation

Compte tenu de la spécificité contextuelle de chaque événement historique, il paraît difficile d’établir les liens de parenté entre deux événements majeurs s’inscrivant dans un espace-temps bien différent. Mais que faire face à un cas d’école d’entêtement de l’histoire?

Primo, avant même son investiture, Louis Napoléon était persuadé (comme c’est le cas du président Kais Saïed) aujourd’hui en Tunisie que l’Etat doit s’incarner dans un homme, un sauveur aux aptitudes surnaturelles…

Secundo, par analogie, le coup de force du 25 juillet 2021 ne déroge pas trop au modus operandi déployé par Louis Napoléon III visant le renversement de la deuxème république…

Tertio, à l’instar des prérogatives quasi-divines dévolues à Napoléon III en vertu des dispositions de la «Proclamation du 14 janvier 1852», le décret présidentiel du 22 septembre 2021 appartient á la même souche constitutionnelle en instituant un mode de gouvernance autoritaire pas si loin de celle en vigueur dans les monarchies absolues…

Quarto, en vue de légitimer sa prise de pouvoir, Napoléon III avait organisé le 20 et 21 décembre 1851, un plébiscite «référendaire» qu’on peut comparer, á des nuances près, á celle de la machine référendaire en cours d’être mise en place actuellement en Tunisie et qui est, en réalité, un plébiscite déguisé, scindé en deux phases, avec un emballage digital (2.0)…

Assurément, les dérives plébiscitaires vont s’intensifier sous le regard courtisan d’un cartel politico-médiatique complaisant se déployant, notamment sur les réseaux sociaux, en une vague de populisme que ne renierait pas les régimes dictatoriaux !

* Spécialiste en réflexion stratégique.

