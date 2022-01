Tunisie : Des faucons équipés saisis en possession de braconniers du Golfe accompagnés de Tunisiens

Tweet Share Messenger

La garde douanière de Meguisem a intercepté avant-hier à la frontière sud-est de la Tunisie près de Remada, un groupe de braconniers tunisiens et étrangers (du Golfe).

Les agents ont saisi 2 faucons chasseurs équipés avec des GPS installés dans leurs plumages, qui ont été remis aux services de la Direction régionale de l’agriculture de Tataouine, indique le porte-parole de la direction de la douane, le colonel-major Haithem Zannad dans une déclaration à Kapitalis, confirmant ainsi l’information diffusée, hier, vendredi 7 janvier 2022, par Abdelmajid Dabbar activiste pour la cause animale et président de l’Association Tunisie Écologie (ATE).

«Mille mercis à la douane du Meguisem pour la saisie des faucons des braconniers du Golfe et à certains citoyens cupides qui vendent la patrie et le patrimoine naturel pour de l’argent très sale», a-t-il écrit dans un post publié sur son compte Facebook, en ajoutant : «Nous sommes nombreux dernière vos agressions médiocres là où vous êtes et avec qui vous êtes…Mille mercis à tous les porteurs de l’uniforme national de tous les corps».

Y. N.