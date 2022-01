Abdelmajid Dabbar : «Empêché de braconner, le frère de l’émir du Qatar quitte la Tunisie»

Tweet Share Messenger

Abdelmajid Dabbar.

«Bonne nouvelle… Enfin ! Le prince, frère de l’émir du Qatar, vient de rentrer aujourd’hui 10 janvier 2022 à Doha avec ses 6 faucons», annonce Abdelmajid Dabbar activiste pour la cause animale et président de l’Association Tunisie Écologie (ATE), qui se réjouit de la réussite de cette opération de lutte contre le braconnage, menée dans le sud tunisien.

Tout en confirmant que l’avion a bien décollé vers Doha à 17h23, M. Dabbar rappelle que les rapaces qui ont été saisis il y a 4 jours, ont été gardés dans un lieu sûr choisi par l’ATE : «Bien que nous nous soyons engagés pour les nourrir volontairement, et que nous avons l’expérience nécessaire pour la prise en charge des oiseaux sauvages à soigner, les accompagnateurs du prince ont préféré assurer eux même la nourriture».

L’activiste a, à l’occasion, remercié tous ceux qui ont écouté les alertes de l’association pour faire respecter la loi, notamment celle relative à l’introduction des rapaces, et qui ont surtout fait face à la pratique du braconnage afin de protéger la faune saharienne, tout en exprimant sa joie en lançant : «L’émir est finalement rentré sans que ses faucons puissent sortir de leurs cages»…





«Le grand bravo va au directeur général des Forêts, au ministre de l’Agriculture, au chef de l’arrondissement des Forêts à la CRDA de Tunis, à la directrice générale des douanes (fraîchement nommée, Ndlr), au conseiller de la présidence de la République qui se reconnaîtra, qui s’est renseigné sur les mesures à prendre dans ce cas et qui a demandé à appliquer la loi», a encore écrit Abdelmajid Dabbar, en remerciant également l’ami de l’association, chez qui les 6 faucons sacres ont été pensionnaires, les membres vigilants du réseau contre le braconnage ainsi tous ceux qui les ont soutenus pour la protection de notre patrimoine naturel.

Et de conclure : «La Tunisie après le 25 juillet tend vers le pays du respect des droits et de la loi. Merci encore… Nous avons besoin de vous. Soutenez nos jeunes pour bien leur apprendre l’amour du pays qui commence par la bonne connaissance de notre patrimoine naturel et culturel, et de notre biodiversité devenue très fragile…. Vive la Tunisie solidaire et unie».

Rappelons que la garde douanière de Meguisem a intercepté mercredi dernier, à la frontière sud-est de la Tunisie près de Remada, un groupe de braconniers du Golfe accompagnés de Tunisiens et que les agents ont pu saisir lors de cette première opération, deux faucons chasseurs équipés avec des GPS, utilisés pour la chasse illégale.

Abdelmajid Dabbar, à la tête d’un réseau d’activistes, se bat depuis des années contre cette pratique interdite et ne ménage aucun effort pour empêcher les braconniers qataris (et autres) de poursuivre leur crime contre le patrimoine naturel national.

Y. N.