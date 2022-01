Le Bitcoin ou les altcoins, quel est le meilleur investissement ?

Dans la vie de tous les jours, tout le monde parle du Bitcoin lorsqu’il s’agit de cryptomonnaies. Le bitcoin est de loin la cryptomonnaie la plus connue. Mais de plus en plus souvent, l’Ethereum est aussi mentionné.

Par Meriem Majdoub

L’Ethereum est la deuxième cryptomonnaie en termes de capitalisation boursière, derrière le bitcoin. C’est aussi une cryptomonnaie très populaire. Parmi les altcoins, c’est la cryptomonnaie la plus importante.

Comment trader des cryptomonnaies, bitcoins ou altcoins ?

Si vous êtes intéressé par le trading crypto vous trouverez de nombreuses options en ligne. Si vous souhaitez acheter des bitcoins ou investir dans des altcoins, vous n’aurez pas de difficultés à trouver une plateforme sur internet. Cependant, faites attention, même s’il existe de nombreuses plateformes fiables, toutes ne le sont pas. Soyez donc vigilent et lisez des avis sur internet sur la plateforme que vous souhaitez utiliser. Dans le monde des cryptomonnaies il est très important de s’informer en permanence ! Il est nécessaire de vous informer pour déterminer la plateforme que vous allez utiliser, mais aussi pour définir vos stratégies d’investissement. La valeur des cryptomonnaies a beaucoup augmentée ces dernières années, mais il est essentiel de bien garder à l’esprit que la réussite n’est jamais une certitude lorsque l’on investit dans un secteur à risque comme celui des cryptomonnaies. Le monde des cryptomonnaies évolue beaucoup, il est important de se tenir au courant des actualités en permanence pour avoir des informations qui soient à jour. Vous devez aussi calculer et mesurer vos investissements.

Pour ce qui concerne la plateforme que vous pourriez utiliser, nous en avons testées plusieurs et beaucoup d’entre elles ont attirées notre attention comme par exemple eToro ou Binance qui sont des plateformes très populaires. Elles sont parmi les leaders du marché et proposent de nombreuses fonctionnalités.

Quelles plateformes pour le trading de bitcoin et d’altcoins ?

Si vous souhaitez trouver une plateforme qui soit adaptée pour le trading de bitcoins, alors la plateforme Bitcoin Era est faite pour vous. Elle propose plein d’outils intéressants pour les débutants, et présente le tout sur une interface facile à utiliser, afin de vous offrir une expérience utilisateur intuitive et fluide.

Il y a aussi des plateformes qui permettent aux utilisateurs de faire le trading de bitcoin et d’altcoins à la fois, comme: Etoro et Coinbase.

Quels sont les avantages d’investir plutôt dans le bitcoin que dans les altcoins ?

La force du bitcoin est qu’il s’agit de la toute première cryptomonnaie jamais inventée. Créée par Satoshi Nakamoto en 2009 (Il s’agit d’un pseudonyme, puisque la réelle identité du créateur du bitcoin est inconnue ), elle est la cryptomonnaie qui a montrée que c’était possible. Ce n’est que depuis que le bitcoin existe que la technologie blockchain a été révélée aux yeux du monde.

Le fait d’avoir été la première cryptomonnaie donne au Bitcoin une notoriété et une crédibilité beaucoup plus importante que celle des autres cryptomonnaies. C’est la cryptomonnaie star.

Une autre particularité du Bitcoin est que seul un nombre limité de bitcoins seront émis. Le nombre de tokens qui pourra être miné se limite à 21 millions. Cet article de Coinhouse explique les raisons de cette limite. Le fait est que cette limite a pour conséquence de créer de la rareté. Une fois les 21 millions de bitcoins minés, il ne sera pas possible d’en créer d’autres. Cela empêchera donc qu’un phénomène d’inflation du bitcoin se produise comme c’est le cas pour les monnaies fiat. Prenons l’exemple du dollar ou de l’euro : les banques centrales peuvent faire « fonctionner la planche billet » c’est-à-dire imprimer de nouveaux billets pour alimenter l’économie. Le fait d’imprimer des nouveaux billets a pour effet de faire baisser la valeur de chaque billet, car la valeur réelle de l’économie n’augmente pas en imprimant des billets. C’est en partie cela qui explique que les prix ont énormément augmentés par rapport à il y a 20, 30 ou 40 ans. Pour ce qui concerne le bitcoin, étant donné qu’il n’y en aura que 21 millions, ce phénomène ne se produira pas. Le bitcoin sera considéré comme une ressource précieuse et prendra continuellement de la valeur.

Certains altcoins connaissent des progressions très importantes en termes de valeur, mais celle-ci pourrait finir par baisser, car elles n’ont pas toutes de limite d’émission programmée.

Quels sont les avantages d’investir plutôt dans les altcoins que dans le bitcoin ?

L’un des inconvénients du bitcoin est que sa technologie n’est pas aussi développée que celle de certains altcoins. Le bitcoin utilise un système de vérification des transactions appelé «Preuve de travail» (souvent appelé Proof Of Work ou PoW). Ce système permet de faire fonctionner la blockchain. Cependant il est extrêmement polluant. En Chine et dans d’autres endroits du monde, il y a des fermes à bitcoins qui miment des Bitcoins. Ces fermes utilisent énormément d’électricité. Le gouvernement chinois considère d’ailleurs que le minage de Bitcoin utilise trop d’énergie et a donc décider d’interdire l’industrie du Bitcoin sur son territoire.

Certaines cryptomonnaies comme l’Ethereum 2.0, le Binance coin et bien d’autres utilisent des technologies beaucoup plus efficaces et beaucoup moins polluante. Le système par Preuve d’Enjeu (Proof Of Stake ou PoS) permet de réaliser des transactions beaucoup plus rapidement et elles sont beaucoup moins onéreuses.

La force de l’Ethereum et des altcoins c’est aussi la finance décentralisée (DeFi) et le fait que ces blockchains permettent à des développeurs de développer des applications décentralisées (dApps).

Au début de l’année 2021, le bitcoin représentait encore plus de 50% de la valeur totale des cryptomonnaies en circulation, aujourd’hui ce n’est plus que 40 % et l’ETH représente 20 %. Les altcoins prennent donc plus d’importance que le bitcoin en termes de chiffres et leurs valeurs ont tendance à augmenter davantage ces derniers mois.