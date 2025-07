Réunion à Tunis du 3e conseil d’association Tunisie-Royaume uni

En visite officielle en Tunisie, mercredi 16 juillet 2025, le ministre britannique chargé du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, de l’Afghanistan et du Pakistan, Hamish Falconer, a exprimé la ferme volonté du Royaume-Uni de renforcer sa coopération avec la Tunisie sur une base «mutuellement avantageuse».

Parlant du troisième Conseil d’association Tunisie-Royaume-Uni qu’il a coprésidé aux côtés du secrétaire d’État aux Affaires étrangères, Mohamed Ben Ayed, Falconer a déclaré à l’agence Tap que «c’est l’occasion pour nos deux gouvernements d’aborder des domaines prioritaires, notamment le commerce, les énergies renouvelables, la coopération en matière de sécurité, l’éducation, la migration et les droits de l’homme».

Lors d’un entretien avec le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, Falconer a réaffirmé l’importance des relations entre les deux pays et leur engagement commun en faveur de la stabilité régionale.

Recul du terrorisme et reprise du tourisme

C’est sa deuxième visite dans notre pays, après une première mission en 2015, suite à l’attentat terroriste de Sousse. «J’ai été alors envoyé en tant que fonctionnaire du gouvernement britannique au sein d’une équipe de déploiement rapide pour soutenir les familles après le tragique attentat terroriste de Sousse», a-t-il rappelé, ajoutant : «Dix ans plus tard, je suis ravi de constater les progrès impressionnants réalisés par le gouvernement tunisien dans la lutte contre le terrorisme.»

Le ministre britannique a salué la solide coopération en matière de sécurité entre les deux pays au cours de la dernière décennie et les efforts conjoints visant à renforcer la sécurité dans les aéroports, les complexes touristiques et les sites culturels, qui ont permis à la Tunisie de devenir une destination plus sûre. Ces progrès, a-t-il ajouté, contribuent directement à la croissance du secteur touristique tunisien.

«Le travail acharné de la Tunisie permet une augmentation du nombre de touristes d’année en année, et les vols directs entre le Royaume-Uni et la Tunisie sont également en hausse», a-t-il souligné, précisant que le nombre de visiteurs britanniques en Tunisie avait bondi de 68% l’année dernière, les prévisions annonçant que le nombre d’arrivées pourrait atteindre 400 000 en 2025.

Huile d’olive tunisienne et fromage britannique

«Le renforcement des échanges commerciaux bilatéraux et la stimulation de la croissance économique mutuelle demeurent au cœur de nos priorités communes», a souligné Falconer, citant la réunion inaugurale du sous-comité du commerce et de l’investissement, tenue la semaine dernière, comme preuve de cet engagement.

Le responsable britannique s’est également félicité des progrès tangibles réalisés lors des discussions dans la révision des tarifs agricoles entre les deux pays. «L’accord s’est concentré sur un nombre limité de produits prioritaires pour les deux parties, notamment l’huile d’olive pour la partie tunisienne et les fromages pour la partie britannique, reconnaissant leur importance pour nos producteurs respectifs», a-t-il souligné.

Les responsables britanniques, a-t-il confirmé, travaillent en étroite collaboration avec leurs homologues tunisiens pour parvenir à une «conclusion rapide et mutuellement avantageuse».

Depuis l’entrée en vigueur de l’accord d’association entre le Royaume-Uni et la Tunisie en 2021, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 753 millions de livres sterling, soulignant la solidité des liens économiques.

La visite du ministre Falconer, marquée par des réunions de haut niveau et des discussions stratégiques, a réaffirmé la détermination des deux pays à renforcer leur coopération dans des secteurs clés, de la sécurité au commerce, dans une quête commune de prospérité et de stabilité régionale.

Un pilier de stabilité dans une région difficile

Les discussions lors du Conseil d’association Royaume-Uni-Tunisie ont porté sur le développement de la coopération dans les domaines des énergies renouvelables et des technologies numériques, les deux parties saluant les avancées dans des secteurs tels que les énergies propres, les startups et l’industrie agroalimentaire, selon un communiqué de presse publié mardi soir par le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger.

M. Falconer a salué les relations historiques entre le Royaume-Uni et la Tunisie, décrivant le pays comme «un partenaire de confiance et précieux» et un pilier de stabilité dans une région difficile, selon ses termes.

Avec Tap.