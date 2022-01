Tunisie : Le ministre de l’Intérieur et le bâtonnier des avocats discutent de la mesure d’assignation à résidence

Tweet Share Messenger

Le ministre de l’Intérieur Taoufik Charfeddine, a reçu, ce mardi 18 janvier 2022 au siège du ministère, Me Ibrahim Bouderbala, bâtonnier de l’Ordre national des avocats de Tunisie.

Cette rencontre a été l’occasion de souligner la nécessité de renforcer la coopération entre l’établissement sécuritaire et les avocats, «dans le but de servir les intérêts des justiciables et garantir les droits et les libertés», lit-on dans un communiqué publié cet après-midi par le département de l’Intérieur.

Taoufik Charfeddine et Ibrahim Bouderbala ont également discuté des mesures d’assignation à résidence «décidées pendant une période déterminée afin de préserver la sécurité publique, en attendant la coopération de toutes les parties impliquées dans le processus judiciaire», ajoute le ministère, citant notamment l’engagement de l’institution judiciaire à prendre en charge les affaires en question, sur la base de l’égalité de tous devant la loi.

Y. N.