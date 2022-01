Le président Saïed met fin aux avantages des membres du Conseil de la magistrature

La présidence de la république a annoncé, dans la soirée de ce mercredi 19 janvier 2022, que le chef de l’État Kaïs Saïed a décidé de mettre fin aux primes et aux avantages accordés aux membres du Conseil supérieur de la magistrature (CSM).

Cette décision a été prise par décret présidentiel, apportant des modifications à la loi organique n°34 du 28 avril 2016, relative au CSM, ajoute le communiqué de Carthage.

Rappelons qu’en décembre dernier, Kaïs Saïed avait déjà évoqué les primes et les avantages accordés les membres du CSM, en parlant de réforme, et citant notamment des primes qui s’élèvent à 2364 dt, tout en appelant les «magistrats intègres à soutenir la présidence pour rétablir la justice et l’équité».

Y. N.