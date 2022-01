Élèves piqués avec une seringue par des inconnus : Signalement sur une suspicion de 2 nouveaux cas à Sousse et à Mahdia

Le ministère de la Femme et de la Famille et de l’Enfance a annoncé, ce vendredi 21 janvier 2022, avoir reçu deux nouveaux signalements, de Sousse et de Mahdia, concernant deux élèves de 10 et 11 ans qui auraient été piqués avec une seringue par des inconnus.

Après un cas à Tozeur, trois à Tunis et un à Gafsa, c’est à Sousse et Mahdia que cet incident suspect visant de jeunes élèves par des inconnus qui les piquent avec des seringues avant de disparaître, aurait été enregistré, sachant qu’une enquête est en cours dans les différentes régions.

Le ministère précise avoir été alerté par la délégation de la protection de l’enfance de Sousse : un écolier de 10 ans, habitant à Msaken, aurait été piqué, hier, par une femme et une enquête a été ouverte par la brigade de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfant relevant de la sûreté nationale de Sousse sud, alors que la victime a été prise en charge par la protection de l’enfance

Quant au signalement de Mahdia, il s’agit d’une enfant de 11 ans habitant à Salakta (Ksour Essef), et la brigade de la sûreté nationale a été chargée de l’enquête, ajoute la même source, en affirmant que la fillette a également été prise en charge.

Notons que les premières analyses effectuées sur les 5 précédentes victimes ont révélé que les seringues ne contenaient ni drogue ni aucune substance suspecte, malgré l’existence d’une trace de piqûre sur les victimes (au bras ou à la cuisse).

Y. N.