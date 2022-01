Tunisie : Peine capitale pour le terroriste qui a tué le commandant Houimli à Bizerte

Le terroriste qui a tué le Commandant Faouzi Houimli, à coups de couteaux le 23 septembre 2019 près du tribunal de Bizerte et qui avait, le jour même agressé le lieutenant de l’armé Mohamed Ben Hassine Ben Mohamed Bejaoui, a été condamné à la peine capitale.

C’est ce qu’indique le bureau de communication du Tribunal de première instance de Tunis dans un communiqué relayé, ce samedi 22 janvier 2022, par l’agence Tap, en précisant que le terroriste a également été condamné à une peine de 36 ans et une amende de de 350.000 dinars au profit de la famille du martyr.

La chambre pénale spécialisée dans les crimes terroristes a également condamné 2 autres individus liés à cet attaque terroriste, à des peines allant de 4 à 7 ans, alors qu’un 4e suspect a été acquitté.

Le terroriste Dhaouadi.

Rappelons que le terroriste Malek Dhaouadi alors âgé de 24 ans et qui avait des activités liées à l’extrémisme religieux, a été arrêté au bout d’une course poursuite et des tirs de sommation. Il avait, peu de temps avant de poignarder le commandant Houimli, agressé un militaire, près de la station de louage (transport inter-régional).

Il avait par ailleurs été filmé par des caméras de surveillance avant et après l’agression du commandant et père de famille, qui travaillait comme chef du commissariat au tribunal.

Y. N.