Tunisie : La Sonede annonce des perturbations et des coupures d’eau, pendant 2 jours, dans trois régions

La Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede) a annoncé, ce lundi, des perturbations et des coupures de l’alimentation en eau potable, à partir de demain mardi 25 janvier 2022, dans trois régions de deux différents gouvernorats.

Ces perturbations concerneront les régions de M’hamdia et Fouchana, relevant du gouvernorat de Ben Arous et de Djebl Oust au gouvernorat de Zaghouan, précise un communiqué de la Sonede, qui affirme que les travaux concerneront le canal principal (diamètre 800 mm), qui se situe à l’entrée de la ville de Fouchana (intersection de Henchir lihoudia) et ce, afin de se préparer au pic de la consommation d’eau, durant l’été de 2022.

La Sonede, qui affirme que les travaux «se poursuivront jour et nuit», affirme que l’approvisionnement en eau potable reprendra progressivement jeudi 27 janvier, à partir de 8h.

Y. N.