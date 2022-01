Suspicion de détournement et d’exploitation de biens de l’État : Prolongation de la détention du député (gelé) de Kasserine

La période de détention des suspects, dont un député (gelé) élu à Kasserine, dans l’affaire de suspicion de détournement et d’exploitation de biens de l’État a été prolongée de cinq jours.

Cette décision a été prise par le ministère public du Pôle économique judiciaire et financier afin de permettre à la Brigade centrale de la Garde nationale de Laouina de poursuivre son enquête, rapporte Mosaïque FM, ce mercredi 26 janvier 2022, en précisant que le parquet a cependant décidé de libérer le délégué régional de l’Agriculture de Kasserine.

Outre le député, un ancien directeur général au ministère des Domaines de l’État et un ancien délégué sont concernés par cette affaire et sont suspectés de s’être emparés de plusieurs hectares au Mont Feriana et d’exploitation illégale de carrières de marbre, sachant que selon les premiers éléments de l’enquête, ledit député aurait obtenu des autorisations administratives d’exploitation, qui auraient été renouvelées à plusieurs reprises, par le biais du ministère de l’Equipement.

On notera également que plusieurs décisions administratives avaient été émises contre le député pour évacuer l’espace qu’il exploite illégalement, mais elles n’avaient jamais été mises en application.

Y. N.