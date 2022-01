Le parcours d’aboutissements de Tunisie Telecom

Au cours des dernières années, Tunisie Telecom a pu remporter de nombreuses couronnes, qui prouvent le bien-fondé de ses choix technologiques, la solidité de son réseau, l’expérience de son personnel, et sa réponse aux attentes de plus de six millions de clients.

Le dernier de ces aboutissements est l’obtention, pour deux années consécutives, 2019 et 2020, du certificat des meilleurs services internet mobiles en Tunisie basé sur la norme internationale nPerf, en plus d’être le leader du streaming haut débit, fixe et mobile.

Tunisie Télécom est également l’un des principaux fournisseurs de services de centres de données, et ce, à travers les deux centres, de Carthage (certifié selon les spécifications ISO 27001 depuis 2016) et de Kairouan, dédiés à l’hébergement d’équipements multimédias et à la fourniture de services de cloud computing.

Tunisie Télécom est également un acteur majeur de la transition énergétique en Tunisie, du fait d’avoir mis en place un programme stratégique qui intègre l’autoproduction par l’énergie solaire et la maîtrise de l’énergie.