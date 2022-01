Abdelmajid Ezzar visé par une enquête : L’Utap dénonce et accuse

L’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (Utap) a régi, ce lundi 31 janvier 2022, sur l’enquête visant son président Abdelmajid Ezzar, pour abus de confiance qualifié, suite à des soupçons liés à la spéculation sur le marché, au monopole et à la manipulation des prix.

Dans un communiqué l’Utap, qui a notamment dénoncé «des accusations infondées ciblant à entacher l’image de son symbole», a appelé l’opinion publique à ne pas «se laisser emporter par ce genre d’informations», tout en affirmant que «de telles accusations visent à porter atteinte aux agriculteurs, aux pêcheurs et à leur organisation».

Tout en appelant ses structures à défendre leur organisation, l’Utap a également pointé du doigt le pouvoir en place, en l’accusant de laxisme face au phénomènes de spéculation et de monopole, «dont les premières victimes sont les agriculteurs et les pêcheurs», lit-on encore dans le communiqué.

Rappelons que Abdelmajid Ezzar, agriculteur, éleveur, producteur et distributeur de produits alimentaires et qui est connu pour sa proximité voire son appartenance au parti islamiste Ennahdha est soupçonné de stockage illicite de certains produits alimentaires pour provoquer des pénuries sur le marché et en conséquence une forte hausse des prix.

La ministre de la Justice Leïla Jaffel a autorisé le procureur général de la Cour d’appel de Tunis à ouvrir une enquête judiciaire à son encontre, a affirmé le porte-parole de la Cour d’appel de Tunis, Habib Torkhani, ce lundi, confirmant ainsi la rumeur qui circule à ce propos depuis samedi dernier.

