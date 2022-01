Tennis : le retour du roi Nadal

L’Espagnol Rafael Nadal est devenu le premier tennisman de l’Histoire à avoir remporté 21 tournois du Grand Chelem (Melbourne, Roland Garros, Wimbledon, Flushing Meadows…). Il a battu le Russe Danil Medvedev, de 10 ans son cadet, en finale de l’Open d’Australie, après 5h30 de jeu.

Par Dr Mounir Hanablia *

Mené 2 set à 0 après deux heures de jeu, et avec un jeu de service plutôt défaillant au cours des 4 premiers set, il a réussi à la surprise générale face un adversaire combatif, coriace, et par moments brillant, à renverser la vapeur après de multiples rebondissements pour s’imposer finalement en 5 set.

Depuis plus de 6 mois, il n’avait plus disputé aucun tournoi, suite à une nouvelle blessure. Et en participant à l’Open d’Australie, il ne savait absolument pas s’il serait capable de tenir le rythme requis pour espérer réaliser une performance digne de sa renommée.

En fin de compte, après quelques victoires faciles contre des adversaires peu réputés, le déclic s’est produit en quart de finale face au jeune Canadien Denis Shapovalov, vaincu en 5 set, et Nadal avait émergé de cet affrontement, de son aveu même, physiquement complètement vidé.

Mais à 35 ans, rescapé de multiples blessures et interventions chirurgicales, ses capacités de récupération se sont avérées phénoménales. Et son expérience ainsi que ses qualités techniques exceptionnelles ont à la fin prévalu face à des tennismen plus jeunes, physiquement plus forts.

Evidemment le Serbe Novak Djokovic, le numéro 1 mondial, n’avait pas participé à ce tournoi, suite à ses tribulations face aux autorités australiennes, et son renvoi hors du pays. Le Serbe avait clamé être le meilleur tennisman de tous les temps, avant d’être battu par… Danil Medvedev en finale de l’Open des Etats Unis en septembre 2021, et privé ainsi d’une 21e victoire, qui aurait été la 4e de la saison, du Grand Chelem. L’Espagnol, lui, a toujours conservé un profil modeste. Sa dernière victoire n’en est que plus méritée.

* Médecin de pratique libre.

