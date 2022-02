La Cité des Sciences de Tunis célèbre la Journée internationale des femmes et des filles de Science

Une série de conférences et d’ateliers aura lieu le samedi 5 février à la Cité des Sciences de Tunis autour de la participation féminine dans le domaine de la science et de la technologie, dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des Femmes et des Filles de Science.

La Journée international des femmes et des filles de science est célébrée le 11 février de chaque année un peu partout dans le monde, y compris en Tunisie, à la Cité des Sciences, où un programme de taille est prévue pour la 4e année consécutive afin de valoriser la participation des femmes dans les différents domaines scientifiques et technologiques.

Moins de 30% des chercheurs dans le monde sont des femmes, selon l’Unesco. Un constat qui fait que chaque année, plusieurs rencontres, conférences et débats sont organisés pour promouvoir la place de la femme dans la sphère scientifique et pour mettre en valeur le parcours de femmes remarquables (chercheures, docteures, ingénieures, commandants de bord …)

L’auditorium Ibn Khaldoun de la Cité des Sciences accueillera tout au long de la journée du 5 février une série de conférences et de rencontres autour du thème de l’accès et de la participation pleine et équitable des femmes et des filles à la science et de mettre en évidence les défis auxquels sont confrontés les femmes et les filles tunisiennes dans les domaines de la recherche scientifique, de l’entreprenariat, des technologiques et des sciences humaines.

F.B