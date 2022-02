Tunis : Le Centre El Amen d’accueil des femmes victimes de violences reprend ses activités

Le centre El-Amen d’accueil des femmes victimes de violences du Grand Tunis reprend ses activités aujourd’hui, mardi 1er février 2022, après une rupture d’environ un an et demi, annonce dans un communiqué le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfant et des Personnes âgées.

La ministre Dr. Amel Belhaj Moussa, avait signé, le 11 janvier, une convention de partenariat entre le ministère et l’Association tunisienne pour la gestion et l’équilibre social (Tamss), en vertu de laquelle cette association assurera l’exploitation du centre El Amen pour héberger les femmes victimes de violences et les enfants qui les accompagnent pour une période de trois ans.

Dans ce cadre, une directrice, une chargée de l’administration et des finances, et trois accompagnatrices ont été recrutées pour gérer ce centre.

Le ministère a tenu à accélérer les travaux de maintenance du centre afin de fournir aux femmes victimes de violence et leurs enfants les meilleures conditions de séjour temporaire et sécurisé, ainsi que les services d’écoute et les soins médicaux, psychologiques et sociaux, en plus d’assurer l’orientation juridique, l’accompagnement judiciaire et l’intégration sociale.









Le centre dispose de deux unités de vie d’une capacité de 30 lits, une salle pluridisciplinaire, un club informatique, en plus de l’espace administratif.

Il dispose également d’ateliers de couture et de pâtisserie et d’un espace extérieur exploité pour la production de légumes et de plantes aromatiques et médicinales qui sont distillés dans le cadre de la valorisation des produits agricoles.

Le centre El-Amen d’accueil des femmes victimes de violences et des enfants qui les accompagnent est le premier centre gouvernemental créé en Tunisie et l’unique de son genre au Grand-Tunis.

Depuis sa création en 2016, ce centre a accueilli 581 victimes de violences, dont 252 enfants.

Dans le cadre du renforcement des capacités nationales dans le domaine de la prise en charge des femmes victimes de violences, le ministère œuvre pour la mise en place de 4 centres similaires dans un certain nombre de régions de l’intérieur du pays avant la fin de 2022, pour atteindre 7 centres au niveau national.

Communiqué.