Tunisie : Les rafales de vents dépassant les 100 km/h se poursuivront demain; des tempêtes de sable attendues dans le sud

Des vents forts dépassant les 100km/h dans le sud de la Tunisie ont provoqué, ce mardi 1er février 2022, de spectaculaires tempêtes de sable, à Tozeur, à Gabès et particulièrement à Redeyef à Gafsa. Selon un point météo publié par l’institut national de la météorologie, ce temps se poursuivra également demain.

Les tempêtes de sables ont beaucoup réduit la visibilité et ont transformé Redeyef en une «ville rouge», inquiétant les habitants et bloquant certains quartiers où les automobilistes ne parvenaient plus à conduire.





Ce phénomène météorologique, se poursuivra demain dans le sud et un retour à la normal est prévu à partir de jeudi avec des vents soufflant à 40km/h, indique l’INM.

Notons par ailleurs, que la situation météorologique est caractérisé ce mardi par des vents atteignant, par endroits, les 80km/h dans le nord et au centre et que les bulletins d’alerte restent en vigueur pour les activités de navigation et de pêche, ajoute encore la même source.

Y. N.