Vents forts dépassant les 100 km/h : Les gouvernorats placés en vigilance orange (MAJ du 1er février 2022)

Dans un nouveau bulletin météo, publié dans l’après-midi de ce mardi 1er février 2022, l’Institut national de la météorologie (INM) a indiqué que les vents forts, dépassant les 100 km/h se poursuivront cette nuit et demain. Trois gouvernorats ont été placés en vigilance orange, à cet effet et l’INM appelle à la vigilance sachant que des tempêtes de sable ont été enregistrées aujourd’hui dans le sud de la Tunisie.

L’INM prévient ainsi des risques pouvant résulter des vents attendues et qui seront très violents, à Tozeur, à Kasserine et à Gafsa, avec une vitesse pouvant dépasser en rafales les 100 km/h, en rappelant que les tempêtes de sables réduisent beaucoup la visibilité et que ces 3 gouvernorats ont été placés en vigilance orange alors que les autres régions du pays sont en jaune et que seul l’extrême sud est en vert (niveau 1, soit pas de vigilance particulière).

L’INM ajoute que la nuit sera froide avec des températures minimales, qui varieront entre 9 et 14°C et seront inférieures à 6°C sur les hauteurs.

Y. N.