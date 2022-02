Mobilisation des ressources extérieures : La BCT s’impatiente et le fait savoir

La Banque centrale de Tunisie (BCT) a exprimé aujourd’hui, jeudi 3 février 2022, sa vive préoccupation face au retard pris dans la mobilisation des ressources extérieures nécessaires au financement du budget de l’Etat pour l’année 2022.

Dans un communiqué publié à l’issue de sa réunion tenue mercredi, le conseil d’administration de la BCT a exhorté tous les acteurs à s’accorder sur le contenu des réformes, afin de permettre le lancement de négociations avec le Fonds monétaire international (FMI) pour établir un nouveau programme.

Il a souligné l’importance de l’engagement du gouvernement à engager les réformes structurelles nécessaires pour relancer la croissance économique et resserrer le budget pour permettre l’accès aux ressources extérieures nécessaires au financement du budget 2022 et éviter tout recours au financement monétaire, qui peut avoir des conséquences désastreuses pour la stabilité monétaire et financière.

Le conseil d’administration de la BCT avait consacré sa réunion à l’examen des évolutions économiques et financières récentes et des perspectives macroéconomiques à moyen terme.

La réunion intervient après la visite effectuée à Tunis, le 31 janvier, du directeur général du Trésor français Emmanuel Moulin, laquelle visite, selon un communiqué de l’ambassade de France publié aujourd’hui, a porté sur «le soutien de la France aux réformes que doit engager la Tunisie pour obtenir de nouvelles lignes de crédit du FMI».

La menace d’un recours imminent au club de Paris, dont M. Moulin est le président, pour la renégociation des dettes extérieures de la Tunisie se précise-t-elle au point de pousser le conseil d’administration de la BCT à sortir de sa réserve habituelle pour exprimer son impatience et agiter le chiffon rouge : ça craint sérieusement et ça le fait savoir en des termes fermes!

Tous les acteurs doivent à s’accorder au plus vite sur le contenu des réformes douloureuses à mettre en œuvre, avertit la BCT. La balle est dans le camp du président de la république, Kaïs Saïed, qui a la tête ailleurs, le gouvernement, et l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), principal obstacle face aux réformes envisagées.

I. B.

