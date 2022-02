Visite d’Emmanuel Moulin en Tunisie : Les précisions de l’ambassade de France

Tweet Share Messenger

Dans un communiqué publié ce jeudi 3 février 2022, l’ambassade de France en Tunisie est revenue sur la visite du directeur général du Trésor français, Emmanuel Moulin à Tunis, cette semaine.

L’ambassade a expliqué que cette visite fait suite à l’invitation des autorités tunisiennes et qu’il était accompagné de Magali Cesana, cheffe du service des affaires bilatérales et de l’internationalisation des entreprises du Trésor.

La visite s’inscrit, par ailleurs, dans le cadre des échanges réguliers entre la France et la Tunisie, précise encore l’ambassade.

Et d’ajouter que les discussions ont exclusivement porté sur les questions économiques et financières et sur le soutien de la France aux réformes envisagées par la Tunisie dans le cadre de ses négociations avec le Fonds monétaire international (FMI). ce qui confirme les propos tenus, hier, par la ministre des Finances tunisienne, Sihem Boughdiri Nemsia.

C. B. Y.