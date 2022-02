Tunisie – Ennahdha : Six questions sans réponses

Le «cancer islamiste» à l’assaut de la Tunisie en plusieurs questions restées sans réponse.

L’auteur pose des questions pertinentes et légitimes. Pourquoi sommes-nous tous passés à côté? Le délire pseudo-révolutionnaire post-14 janvier n’explique pas tout. En d’autres termes, nous sommes tous un peu complices des crimes commis par Ennahdha… Complices par étourdissement, par omission, par amnésie volontaire, par laisser-aller ? C’est un peu tout ça à la fois…

Par Samir Gharbi

Nul n’est au dessus de la Loi ? Les Tunisiens entendent cette profession de foi, proclamée par le président Kaïs Saïed, depuis plus de six mois.

Ce vœu pieux me rappelle une citation célèbre de George Orwell, dans son roman satirique «Animal Farm» (1945) : «Tous les animaux sont égaux mais certains sont plus égaux que d’autres», adage qui s’applique à plusieurs pays, sinon à tous, et pas seulement à la Tunisie…

Ce qui bloque les progrès dans un pays, dans une vie, c’est l’incapacité ou le refus de donner une réponse à des questions fondamentales.

Voici six questions que d’aucuns Tunisiens se posent encore sur des faits postérieurs au 14 janvier 2011:

Qui a autorisé Rached Ghannouchi, jugé et condamné par contumace, puisse rentrer en Tunisie comme dans un moulin le 30 janvier 2011 ?

Pour mémoire : Rached Ghannouchi a fui clandestinement la Tunisie le 25 mai 1989 via l’Algérie. De là, il s’était rendu à Khartoum où son «frère» Hassen Tourabi, chef des islamistes soudanais, lui délivre un passeport soudanais afin qu’il puisse se rendre en Europe. Il débarque à Paris puis se rend à Londres où il obtient l’asile politique. Le 17 février 1991, un attentat meurtrier islamiste frappe le siège local du parti RCD en plein Tunis. Rached Ghannouchi, entre autres, est condamné par contumace, le 28 août 1992, à la prison à vie. Dix-neuf ans plus tard, le 30 janvier 2011, il débarque à Tunis et passe la frontière sans être inquiété, contrairement aux règles légales qui s’imposent en la matière à tout Tunisien condamné…

– Qui a permis la légalisation du parti Ennahdha le 1er mars 2011 ?

Pour mémoire : Le parti islamiste Ennahdha n’a jamais été autorisé en Tunisie dont la loi sur les partis interdit l’usage de la religion dans son programme politique. Il a démarré ses activités clandestines dans les années soixante-dix et a révélé son existence, au public, en juin 1981 sous le nom de MTI (Mouvement de la tendance islamique). Il est accusé d’avoir commis plusieurs attentats durant cette période de militantisme armé (notamment en 1987 à Sousse et Monastir). Plusieurs de ses militants ont été condamnés, avant d’être libérés et graciés, y compris Rached Ghannouchi. Le MTI a changé simplement de nom afin de participer aux élections législatives (avril 1989), mais il n’a pas été légalisé. Il sera toléré en janvier 2011 et légalisé le 1er mars 2011. Mais la loi qui interdit l’usage de la religion en politique est toujours en vigueur…

– Pourquoi, comment et qui a décidé, début mars 2011, que la République et sa Constitution de 1959 étaient devenues obsolètes et qu’il fallait tout reprendre à zéro ?

Pour mémoire : Le Premier ministre Béji Caïd Essebsi, sorti le 27 février d’une retraite paisible, l’avait proclamé le 4 mars. Le Président par intérim, Fouad Mebazaa, signe le décret-loi du 23 mars 2011, qui porte dissolution des quatre institutions fondamentales du pays (Assemblée, Sénat, Conseil économique et social et Cour constitutionnelle). Ces mesures marquent le début de la Décennie noire et de l’Opération «détruire l’Etat moderne tunisien» sous couvert de démocratie…

– Comment le parti Ennahdha a-t-il pu acquérir en mars 2011 l’immeuble de Montplaisir dans le quartier d’affaires à Tunis ?

Pour mémoire : Un mois après son retour à Tunis, Rached Ghannouchi parvient à acquérir – lui, son parti ou autre entité – un immeuble situé au centre du quartier d’affaires de Tunis, créé en 2009 et surnommé Montplaisir. On sait peu de choses sur cet immeuble. Avant l’arrivée d’Ennahdha, cet immeuble aurait été occupé – en location – par la société Tunisie Télécom. Il appartient à qui ? Il a été acheté à quel prix ? Par qui ? Comment le parti Ennahdha a-t-il pu financer une telle acquisition en quelques semaines ? Comment a-t-il financé les travaux de rénovation (dont un réseau local de télécommunications remis à neuf) ? Le parti Ennahdha n’a rien publié à ce sujet depuis son l’entrée officielle de son staff dans les bureaux de Montplaisir, le 29 avril 2011. Seules les administrations, financières, foncière et fiscale, le savent, donc l’Etat le sait, mais se tait. Mais les citoyens – électeurs en puissance – doivent le savoir, au titre de la transparence imposée par la loi à tous partis.

Pourquoi l’atteinte subie par le drapeau tunisien, le 7 mars 2012, est-elle restée impunie ?

Pour mémoire : je me souviendrai toute ma vie, et la majorité des Tunisiens comme moi, de cet acte commis par les sbires de l’islamisme à l’université de la Manouba le 7 mars 2012. Le drapeau rouge et blanc de la Nation a été ôté pour hisser le drapeau noir de Daech… Cet acte était une déclaration de guerre contre l’Etat séculaire tunisien. Mais l’Etat s’était tu, l’acte a été banalisé… Et les auteurs sont restés impunis. Pourtant, l’honneur de l’Etat («haybet et-dawla») a été touché dans son cœur.

Qui a autorisé l’entrée du chef officiel des Frères musulmans, Youssef El Qaradaoui, en Tunisie, le 3 mai 2012 ?

Pour mémoire : Le prédicateur islamiste d’origine égyptienne, naturalisé qatari, a pu entrer en Tunisie sans aucune annonce officielle préalable… Les Tunisiens ont été surpris de le voir débarquer à Tunis-Carthage par les grands pontes de l’islamisme tunisien. Pourtant, ce personnage est condamné pour terrorisme et recherché par Interpol à la demande de l’Egypte. Il a pu, en quatre jours, parcourir la Tunisien en toute liberté pour diffuser sa «prédication». Le parti Ennahdha a déployé des moyens considérables pour assurer son séjour et les moyens de transport nécessaires à la mobilisation de ses militants afin de suivre ses «prêches» jihadistes partout, de Tunis à Gabès, en passant par Radès, Kairouan, Sousse…

Ces six questions, parmi des centaines, ne méritent-t-elles pas une réponse des autorités nouvelles de la Tunisie. Après le changement opéré le «25-Juillet-2021», ne dit-on pas qu’Ennahdha a perdu ses pouvoirs ? Et pourtant, rien ne se passe vraiment à part quelques gesticulations timorées. Il faut reconnaitre cependant qu’un seul leader politique de l’opposition, Abir Moussi, se bat seule, bec et ongles, au péril de sa vie, contre les agissements, les compromissions et les alliances louches du parti islamiste. En vain.

Pourquoi, autres questions non mineures, les enquêtes sur les corrompus du régime Ben Ali ont été sélectives? Quelques uns ont certes été jugés, mais les plus puissants et les mieux avisés ont pu s’enfuir sinon rester après avoir conclu des compromis tenus secrets. Avec qui ? A quel prix ? Et qui a ramassé le butin ?

Pourquoi les enquêtes judiciaires sur les services secrets attribués à Ennahdha sont-elles toujours renvoyées aux calendes grecques ?

Pourquoi les enquêtes sur les actes terroristes et les assassinats, supposés être liés à la Pieuvre islamiste, ne sortent-elles pas des méandres de la Justice ?

Pourquoi, plus récemment, l’enquête judiciaire ouverte sur le «suicide» d’un militant du parti est-elle passée sous silence ? Sami Sifi, qui s’est immolé par le feu le 10 décembre 2021, au siège même du parti Ennahdha à Montplaisir, s’est-il suicidé oui ou non et pour quelles raisons ?

