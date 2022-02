Bizerte : Une femme et un homme arrêtés pour séquestration, torture et tentative de viol

Le ministère public a ordonné la mise en détention d’une femme et d’un un homme qui ont séquestré et torturé une jeune de 29 ans, avant de tenter de la violer dans une maison à Bizerte.

La victime qui portait des traces de coups et de brûlures, est parvenue à s’échapper, et a porté plainte auprès du district de la police de Bizerte ville, hier, lundi 7 février 2022, en affirmant qu’une femme de 40 ans, qu’elle a récemment rencontrée, lui a proposé de passer la nuit chez elle pour regarder des films ensemble.

Or, arrivée à la maison, elle y découvre un homme et son hôte a fermé la porte à clé, en lui annonçant qu’elle devait se soumettre à des relations sexuelles, ce qu’elle a refusé, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), en citant les déclarations de la victime.

Celle-ci a ensuite été battue, puis torturée, notamment avec un couteau chauffé par l’homme et la femme qui ont également tenté de la violer… le lendemain matin, ses agresseurs qui avaient beaucoup bu et consommé de la drogue s’étaient endormis, et la victime en a profité pour fuir..

La police a effectué une descente, en coordination avec le ministère public, chez les suspects qui ont été placés en détention, alors que l’enquête se poursuit, ajoute la DGGN.

Y. N.