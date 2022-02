Don japonais d’équipements médicaux aux hôpitaux tunisiens

Une cérémonie de signature d’un échange de notes relatif à un don d’équipements médicaux s’est tenue hier, mercredi 9 février 2022. La cérémonie s’est déroulée en présence de Othman Jerandi, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, et Shimizu Shinsuke, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon en Tunisie, au siège du ministère des Affaires étrangères.

Ce don d’équipements d’un montant qui s’élève à 300 millions de yen (environ 7,5 millions de dinars tunisiens) bénéficiera aux hôpitaux publics tunisiens à travers le ministère de la Santé publique. Il vise à renforcer les capacités des hôpitaux publics à travers la fourniture d’équipements médicaux japonais de haute technologies permettant de faire face aux besoins sanitaires quotidiens des Tunisiens et à lutter contre les crises sanitaires.

Ce don vient à la suite d’une série de projets de coopération japonais en matière médicale avec le gouvernement tunisien.

Etant donné que ces dernières années étaient marquées par la lutte contre le Covid-19, le Japon a contribué pour un montant d’un milliard de dollars à l’initiative Covax dont la Tunisie est bénéficiaire. En même temps, le Japon a renforcé à deux reprises, à travers l’Unicef, la chaîne de froid de la Tunisie pour conserver et distribuer les vaccins.

De même, les hôpitaux publics tunisiens ont bénéficié d’un don japonais d’équipements (échographes et couveuses pour les nouveau-nés).

Sur le plan de la formation professionnelle du personnel médical, le Japon avait entrepris un projet de développement des ressources humaines dans la gestion des équipements médicaux avec l’Institut supérieur des technologies médicales de Tunis (ISTMT) d’une part, et un projet de renforcement des capacités de dépistage et d’analyse au profit de l’hôpital Charles-Nicolle, d’autres part.

