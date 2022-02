Me Khaled Awainiya : «Ennahdha et les partis islamistes sont des agents de l’étranger»

L’avocat Khaled Awainiya, frère de Mbarka Brahmi, la veuve du martyr Mohamed Brahmi, tué par un islamiste radical, a démenti Sami Triqi qui niait tout lien du mouvement islamiste Ennahdha avec les assassinats politiques en Tunisie.

L’avocat a déclaré lors d’une intervention téléphonique, ce matin, jeudi 10 février 2022, dans la Matinale de Shems FM, que des déclarations antérieures qui lui étaient attribuées avaient été déformées lorsqu’il avait dit que les mouvements islamiques, et à leur tête le mouvement Ennahdha, étaient des agents du colonialisme.

Me Awainiya a ajouté qu’Ennahdha est un mouvement fantoche et un outil entre les mains des services de renseignement étrangers, indiquant que sa déclaration a été déformée pour lui faire dire qu’il disculpe le mouvement des assassinats politiques.

L’avocat a poursuivi : «Dans mes déclarations, j’ai dit que les mouvements islamistes et Ennahdha est l’un d’entre eux, sont des agents du colonialisme, et la meilleure preuve sa recherche actuelle des soutiens des puissances étrangères» (contre l’Etat tunisien, Ndlr).

Me Awainiya intervenait au lendemain de la conférence de presse du Comité de défense des martyrs Chokri Belaid et Mohamed Brahmi, dirigeants de gauche tués devant chez eux par des extrémistes islamistes, le 6 février et le 25 juillet 2013, durant laquelle on a annoncé la déposition de plaintes contre Rached Ghannouchi et plusieurs autres dirigeants d’Ennahdha pour corruption, soutien au terrorisme et espionnage au profit d’Etats étrangers.

I. B.

